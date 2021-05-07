Начните день с нами!
Начните день с нами!
Юрта для сельского театра.
Сельский театр из Камешковского района на пути к восстановлению. Зачем актёры строят юрту и что они готовы предложить в обмен на участие в субботнике?
Улица Победителей.
Почему улицу Совхозную во Владимире назвали улицей Победителей и какие истории хранят её жители?
Сетевой переполох.
Дачные танцы и солнечные ванны на балконе - хорошо, экологический коллапс в Александрове - плохо. Что ещё на этой неделе обсуждали владимирцы в соцсетях?