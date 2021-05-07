Региональный следком возбудил уголовное дело на суздальского коммерсанта, который, по версии следствия, занимался незаконной банковской деятельности. По версии следователей, последние три

Региональный следком возбудил уголовное дело на суздальского коммерсанта, который, по версии следствия, занимался незаконной банковской деятельности. По версии следователей, последние три года руководитель одной из фирм без соответствующей лицензии проводил банковские операции в интересах юридических лиц. Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные