Менее чем за сутки во Владимирской области зарегистрировали шесть возгораний, в результате которых погибли три человека - двое мужчин и одна женщина.

Менее чем за сутки во Владимирской области зарегистрировали шесть возгораний, в результате которых погибли три человека - двое мужчин и одна женщина.В 20:43 6 мая в Курлово Гусь-Хрустального района дом, а вместе с ним мужчина 1957 года рождения.Позднее в областном центре на улице Октябрьский военный городок загорелся трёхэтажный многоквартирный дом. На пожаре женщина1954 года рождения.А утром 7 мая в МЧС сообщили о горящем двухквартирном доме в Суздальском районе. хозяин полыхавшей квартиры - мужчина 1971 года рождения.«Причиной возгораний стало неосторожное курение в постели», - рассказала редакции «33Live.Ru» начальник пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.