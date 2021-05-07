Единая Россия тесно сотрудничает с Общероссийским народным фронтом. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем поздравлении по случаю 10-летия ОНФ.

"Единая Россия" тесно сотрудничает с Общероссийским народным фронтом. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем поздравлении по случаю 10-летия ОНФ.По его словам, "ЕР" считает ОНФ ведущим общественным движением России, с которым партия делает общее дело.За 10 лет Общероссийский народный фронт объединил сотни тысяч неравнодушных граждан, активистов и волонтеров, отметил Турчак. Его слова приводит пресс-служба партии."Единая Россия" тесно сотрудничает с ОНФ по разным направлениям, указал секретарь генсовета партии."Мы вместе делаем общее дело, трудимся во благо России, ее процветания и благополучия граждан", – сказал Турчак.Секретарь генсовета "ЕР" напомнил, что за 10 лет под эгидой ОНФ запущены и реализованы множество проектов в здравоохранении, образовании, борьбе с коррупцией, защите окружающей среды."Всех их объединяет одно: каждый такой проект приносит конкретную пользу людям и стране", – добавил Турчак.Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов обратил внимание, что ОНФ поднимает острые проблемы, которые волнуют людей. Фронт отстаивает интересы граждан и объединяет тех, кто готов делать добрые дела, отметил он.Общероссийский народный фронт был создан по предложению президента Владимира Путин. Это произошло 6 мая 2011 года на межрегиональной конференции "Единой России" в Волгограде.