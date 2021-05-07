В городе Курлово Гусь-Хрустального района на пожаре погиб 64-летний мужчина. ЧП произошло около 9 вечера 6 мая на улице Лесная. Сообщение о пожаре огнеборцы получили слишком поздно – дом

В городе Курлово Гусь-Хрустального района на пожаре погиб 64-летний мужчина. ЧП произошло около 9 вечера 6 мая на улице Лесная. Сообщение о пожаре огнеборцы получили слишком поздно – дом горел по всей площади, была угроза распространения пламени на соседние хозпостройки. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на 60 квадратных метров. При разборе завалов был обнаружен погибший пенсионер.