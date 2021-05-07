В городе Курлово Гусь-Хрустального района на пожаре погиб 64-летний мужчина. ЧП произошло около 9 вечера 6 мая на улице Лесная. Сообщение о пожаре огнеборцы получили слишком поздно – дом
<a href="https://33live.ru/novosti/07-05-2021-v-gus-xrustalnom-rajone-pod-zavalami-sgorevshego-doma-obnaruzhili-telo-muzhchiny.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном районе под завалами сгоревшего дома обнаружили тело мужчины</a> - В городе Курлово Гусь-Хрустального района на пожаре погиб 64-летний мужчина. ЧП произошло около 9 вечера 6 мая на улице Лесная. Сообщение о пожаре огнеборцы получили слишком поздно – дом
[url=https://33live.ru/novosti/07-05-2021-v-gus-xrustalnom-rajone-pod-zavalami-sgorevshego-doma-obnaruzhili-telo-muzhchiny.html]В Гусь-Хрустальном районе под завалами сгоревшего дома обнаружили тело мужчины[/url] - В городе Курлово Гусь-Хрустального района на пожаре погиб 64-летний мужчина. ЧП произошло около 9 вечера 6 мая на улице Лесная. Сообщение о пожаре огнеборцы получили слишком поздно – дом