По фактам выявленных нарушений составлено четыре протокола об административных правонарушениях.

Государственный инспектор Россельхознадзора по Владимирской области 23 апреля провёл рейд по проверке подкарантинной продукции. Осмотр мест уличной торговли проводился в Киржаче.«В ходе мероприятия выявлены нарушения требований законодательства в области семеноводства», - сообщили в пресс-службе ведомства.Жители города продавали саженцы плодовых культур, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к реализации в России. Среди них: три вида груши, одна разновидность яблонь, а также слива, черешня и вишня. На все деревья отсутствовали документы, подтверждающие их качество.В результате 250 саженцев сняли с реализации. По фактам выявленных нарушений составлено четыре протокола.