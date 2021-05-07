Несмотря на коронавирусные ограничения в Коврове 9 мая состоится Парад Победы. План праздничных мероприятий власти Коврова опубликовали на своем официальном сайте. Парад с участием военной

Несмотря на коронавирусные ограничения в Коврове 9 мая состоится Парад Победы. План праздничных мероприятий власти Коврова опубликовали на своем официальном сайте. Парад с участием военной техники назначен на 10 утра 9 мая. Впрочем, праздничную программу, как сообщили власти, пришлось сократить. В связи с решением оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции программа праздничных мероприятий на