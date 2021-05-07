В качестве камуфляжа для бомб часто используются сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки.

Мэрия Владимира призывает горожан быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов.«Опасными считаются любые устройства, которые способны взрываться при определенных воздействия на них. Внешний вид может скрывать реальное предназначение», - уточнили в горадминистрации.В качестве камуфляжа для бомб часто используются сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки.«При обнаружении подозрительных вещей необходимо немедленно сообщить о находке в полицию. Дождитесь прибытия сотрудников МВД и обеспечьте неприкосновенность предмета до их приезда. Также необходимо отойти на безопасное расстояние и не допускать паники», - напомнили в Управлении гражданской защиты Владимира.Запрещается:- производить какие-либо манипуляции с обнаруженным предметом;- оказывать температурное, звуковое, механическое, электромагнитное воздействие;- использовать средства радиосвязи.«Обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных находок занимаются только подготовленные специалисты», - подчеркнули в пресс-службе владимирской мэрии.Добавим, что единый номер для вызова экстренных оперативных служб - 112.