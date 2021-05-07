За свои «услуги» мужчина заработал более 2,5 миллионов рублей.

Во Владимирской области в отношении коммерсанта из Суздаля возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.В Следственном Управлении Следственного Комитета сообщили, что с 2019 года по апрель 2021 предприниматель, действуя как ИП и директор фирмы, осуществлял банковские операции в интересах юрлиц. Лицензии на такой вид деятельности у него не было.«Оборот наличных денег и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 50 млн рублей. За свои «услуги» мужчина заработал более 2,5 миллионов рублей», - уточнили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Вину в совершённом преступлении фигурант дела не признал. Расследование - продолжается.Ранее редакция «33Live.Ru» рассказывала, что в Гусь-Хрустальном за незаконную банковскую деятельность три местные жительницы условные сроки.