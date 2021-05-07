Рано утром 7 мая в селе Суворотское Суздальского района на пожаре погиб 52-летний мужчина. На место прибыли огнеборцы. Из-под кровли дома валил дым. Пожарные ворвались в задымленное помещение,

Рано утром 7 мая в селе Суворотское Суздальского района на пожаре погиб 52-летний мужчина. На место прибыли огнеборцы. Из-под кровли дома валил дым. Пожарные ворвались в задымленное помещение, горело имущество в одной из квартир. Спасатели потушили возгорание на 5 квадратных метрах. В квартире был обнаружен погибший мужчина. На пожар выезжали 9 человек и 3 спецмашины.