По прибытию пожарных подразделений на место происшествия из-под крыши дома шёл дым.

В 06:27 7 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в Суздальском районе. Пламя полыхало в селе Суворотское на улице Красной.По прибытию пожарных подразделений на место происшествия из-под крыши дома шёл дым. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в задымлённое помещение. Горело имущество в одной из квартир на площади пять квадратных метров. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и потушили возгорание.В результате происшествия погиб хозяин квартиры - мужчина 1971 года рождения.К ликвидации ЧП от МЧС привлекалось 3 единицы техники и 9 сотрудников ведомства.Причина трагедии - выясняется.