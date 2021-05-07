Причиной стала активная деятельность потерпевшего.

Причиной стала активная деятельность потерпевшего.Мировой суд Юрьев-Польского вынес приговор местному жителю, который в ходе конфликта избил старосту. Было установлено, что преступник схватил часть бензокосы и нанес противнику множество ударов с ее помощью. Как посчитал потерпевший, причиной побоев стала его активная деятельность.Фигурант своей вины не признал, но обвинитель предоставил неоспоримые доказательства. В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год плюс возложение дополнительных обязанностей.Приговор в законную силу пока не вступил.