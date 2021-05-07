07.05.2021

2021-05-07 13:40:04

Владимирцы делятся в соцсетях своей жизнью в длинные выходные

Репосты, лайки, комментарии. Чему удивлялись в сети? Что обсуждали? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово моей коллеге- Марии Платанюк.



Майские дачные танцы, экологический челлендж, дороги-реки и поэт Сергей Есенин в цвете. Самое интересное сетевое- в одном обзоре прямо сейчас.



Кто на работе? А кто отдыхает? Такой была перекличка в сети. Одни отмечают май, как и положено, ударным трудом. Другие- в гамаке на балконе. Фото «Подслушано во Владимире». Кто-то- на клязьминской «пляжной» рыбалке. Обратите внимание на аншлаг «Тонкий лёд». А кто-то, как герой этого видео , что говорится на релаксе. Ролик «План на выходные» пересматривают подписчики Киржач онлайн.



А это заряжающее видео со страницы пользователя Антона Чибишева в фейсбуке. Дачно-огородное, майское бодрящее.



А это героини паблика «Подслушано в Боголюбово». Десант девушек высадился на берегу Новосельского пруда и продолжил свой экологический челлендж. Под хэштегом Боголюбово не Бангладеш. Итог только одного дня- 18 мешков мусора.



«Генеральная уборка» нужна и этой территории в Александрове. Люди в очередной раз просят навести порядок на дороге к школе №2. Это просто помойка, заявляют пользователи.



Больное- коммунальное и с александровской улицы Ленина. Дорога- река. И никаких ливнёвок. Ходить по тротуару нереально.



В первую неделю мая в регионе зарядили дожди. И пользователи делятся кадрами последствий ливней. Во Владимире ушёл под воду парк «Добросельский». А это Киржач. Жители пишут: аквапарк открыт в самом центре города. Вход свободный. Та же проблема и в Гусь-Хрустальном, на улице Интернациональной. Люди говорят: «Спасибо за ливнёвки, мы поплыли».



В Александрове в дождь начали ямочный ремонт. А «Подслушано Вязники» делится грозовыми кадрами. Первую грозу в Вязниках зафиксировали вечером 3-его мая.



А далее- тревожное видео из «Алекс АвтоЛайф»- овраг между улицами Солнечной и Циолковского. Нечистоты стекают в ручей, а оттуда в реку Серую. По словам пользователей, экологическая катастрофа местного масштаба. Почти 10 тысяч просмотров. А далее- «чудеса благоустройства» в Карабанове. Вот так, комментируют в паблике, выглядит единственная детская площадка в городе. Заболоченная, и не по-детски «суровая».



- Всё кривое, косое… Здесь поставили для качелей, качелей так и не было…



А это уже александровская набережная . Пара хотела просто полюбоваться видами и присела на скамью.



- Сели на лавочку, ничего не написано, а в итоге- вот. Всю одежду испачкали краской.



Посидеть не получится и на Театральной площади во Владимире. Виною- голуби. Скамейки отмыть забыли, замечают пользователи.



В Подслушано во Владимире- текущая третий год крыша по адресу Тракторная, 3 б. И здесь же- кадры с берегов Содышки. Вновь- поджигатели травы.



- Вон там стоит человек, поджигает всё. Это он поджигает? Да. Лицо не приближается. Нет, далеко.



Напомню, что с 1-ого мая в регионе действует особый противопожарный режим. Из 48 пожаров, которые произошли в первые майские дни, 22- пал сухой травы. Пример деревни Першково , сгоревшей этой весной, увы, не всем урок.



«Подслушано Судогда» радует кадрами разлива маленькой речки Синеборка. Видео путешественника Андрея Волкова. И здесь же- рассказ о «стартапе» знаменитого промышленника Владимира Храповицкого.



Но вернёмся к теме праздников. Фото «Слабаки» из владимирского сообщества. И здесь же- пасхальный стол в новогодних декорациях. В общем-то, действительно. Через полгода опять «наряжать». Празднично-майское- конечно, и сезон фонтанов. Жители региона активно радуются его открытию. Ещё бы «распогодилось». ((Подслушано в Гусе)) Кстати, в посёлке Гусевский уже отключили отопление, пишут пользователи. Коты греются на яблоне. Вот так, гроздьями. А это, что называется, "первый пошёл". Майский жук - счастье из детства.



И в завершение обзора- уникальные кадры более чем «вековой выдержки». Ими не могу не поделиться.



Москва, 1918 год. Русский поэт Сергей Есенин на открытии памятника Алексею Кольцову. Видео из группы фейсбука- «Лучшие стихи великих поэтов»- настоящее путешествие во времени.



Все дороги ведут в сеть.



Пусть ваш май будет светлым и добрым. До встречи.