Отряды Контакт, Сыны Отечества, Звезда, Гастелловец и небо Родины владимирского регионального объединения Часовые памяти провели экспедицию в Велижском районе.

Отряды "Контакт", "Сыны Отечества", "Звезда", "Гастелловец и небо Родины" владимирского регионального объединения "Часовые памяти" провели экспедицию в Велижском районе. В местах боёв 4-ой Ударной армии. Во время поисковых работ у деревни Нивы, в "железном лесу", в котором поисковики работают уже много лет, обнаружены останки трёх воинов. К сожалению, имена бойцов установить не удалось. Не было ни медальонов, ни именных предметов. Также наши земляки посетили мемориальный комплекс в Нижних Секачах, где похоронено свыше трёх тысяч солдат и офицеров Красной Армии, "поднятых" в ходе поисковых работ с 1990-ого года.