При помощи спецустройств из дома эвакуировали 20 и спасли троих человек.

Вечером 6 мая в 20:55 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил вызов на пожар. Во Владимире на улице Октябрьский военный городок горел трёхэтажный многоквартирный дом.На момент прибытия пожарных из окна квартиры, расположенной на первом этаже, наблюдалось открытое горение. Пожарные сформировали три звена газодымозащитной службы для проведения эвакуации, спасения людей и тушения пожара.Сотрудники МЧС потушили горение внутренней отделки и имущества комнаты на площади 16 квадратных метров.В результате случившегося погибла женщина 1954 года рождения. При помощи спецустройств из дома эвакуировали 20 и спасли троих человек.На ликвидацию возгорания выезжали 6 единиц техники и 17 человек личного состава.