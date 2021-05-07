Подробную информацию о мероприятии можно уточнить по телефону: 77-86-64.

Во Владимире 15 мая состоится ежегодный спортивный праздник, посвящённый Дню Победы.В горадминистрации рассказали, что владимирцы смогут принять участие в велопараде, забегах на беговелах, роликовых коньках и соревнованиях на мотоциклах. Главными площадками мероприятия станут Лыбедская магистраль и Октябрьский проспект.Для школьников, студентов и коллективов предприятий в городе состоится легкоатлетическая эстафета, состоящая из 14 этапов.Состязания на роликовых коньках пройдут в шести возрастных категориях: среди детей от 3 до 4 лет, 5-6 лет, 7-8, 9-11, 12-14 и 15-17, а также состоится забег семейных команд. Для участия требуется предварительная регистрация. Она продлится до 11 мая.Зарегистрироваться можно при помощи официального управления по физической культуре, спорту, а также в группеПодробную информацию о мероприятии можно уточнить по телефону: 77-86-64.