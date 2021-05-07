Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации будет доступно для домов площадью не больше 300 квадратных метров, сообщил гендиректор ООО Газпром межрегионгаз Сергей Густов.

Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации будет доступно для домов площадью не больше 300 квадратных метров, сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.Речь идет о потребителях - физических лицах с максимальным часовым расходом газа до 7 кубометров в час и на удалении границы земельного участка не более чем на 200 метров от газораспределительной сети, сообщил телеканал "Россия 1"."Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения, - сказал Густов. - В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство".При этом строительство сетей внутри участка потребитель уже должен оплатить сам.Напомним, что В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил подвести газ к домам в поселках, в которые газ уже подведен, но у муниципалитетов нет денег на прокладку сетей внутри территории. Он добавил, что граждане не должны платить за эти работы.Фото