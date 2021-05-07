Около 4:00 утра 5 мая около 40 человек в синих накидках, перемахнув через забор, совершила силовой смены руководства на Анопинском стекольном заводе. Об этом многие СМИ региона. По словам ..

Около 4:00 утра 5 мая около 40 человек в синих накидках, перемахнув через забор, совершила силовой смены руководства на Анопинском стекольном заводе. Об этом многие СМИ региона.По словам представителей арендатора производственных площадей компании «Экспо Гласс», непрошенные гости сорвали замки, сбросили колючую проволоку и проникли на территорию.К 5:00 на завод прибыли сотрудники службы безопасности «Экспо Гласса». Однако неизвестные отказалась пускать их дальше проходной. На место была вызвана полиция, которая попыталась разобраться в произошедшем.На 10:00 на парковке напротив проходной «Символа» стоял ПАЗик, наполненный полицейскими. Позднее к месту событий прибыли представители УМВД по Владимирской области и сотрудники ведомства, занимающегося расследованием экономических преступлений в регионе.Как отметили в «Экспо Гласс», внутри всё это время находился ответственный хранитель имущества, директор «РАСКО» Андрей Евстигнеев. Его претензии сводились к тому, что арендатор установил на административном здании решётки, а на заводе обустраивает место для отдыха работников.«По его мнению, вышеуказанные действия могут послужить причиной для расторжения договора аренды. Более того, в «РАСКО» , что он уже расторгнут. Однако в документе присутствует пункт о том, что мы можем улучшать арендуемые площади. Договор не расторгнут. К слову, на территории завода находится и наше имущество, на 500 млн рублей, к которому нас не пускают. Если у РАСКО есть претензии по соблюдению условий арендного соглашения, то они могут реализовать своё право цивилизованным способом - в суде, а не прибегать к подобным методам решения проблем», - уточнили в «Экспо Гласс».Добавим, что во время проникновения неизвестных на завод пострадал один из сотрудников ЧОПа, занимающегося охраной производственных площадей. Написано заявление в полицию. Пострадавший отправился в медучреждение зафиксировать побои.Около 11:00 правоохранители приступили к опросу участников событий. Люди по очереди написали обьяснительные. Тем временем в цехах была прекращена отгрузка готовой продукции. О чём свидетельстовала припаркованная напротив фура. Позднее количество большегрузов, ожидавших товара, увеличилось до трёх. Как выяснилось, один из грузовиков прибыл из Орловской области.В 12:30 с территории завода вышли несколько человек с вещами. Ими оказались представители подрядчика, которые занимались ремонтом печи. На протяжении утренних часов их не выпускали с предприятия. Полиция в эту минуту находилась в стадии принятия процессуального решения.В 17:00 неизвестные попытались «выселить» технического директора «Экспо Гласс» из своего кабинета без объяснения причин. Служба безопасности последних пресекла эту попытку. Завязалась потасовка, в которую вмешались дежурившие возле проходной полицейские. В результате с участников драки были взяты объяснения.«Далее рязанские гости сели в автомобили и покинули предприятие. Действующий директор «РАСКО» Андрей Евстигнеев некоторое время находился вместе с представительницей «ТК Сибирь-Ойл» в закрытом кабинете. После чего, они оба сели в автомобиль и уехали», - пояснил руководитель службы безопасности «Экспо Гласс» Денис Серёгин.Спор хозяйствующих субъектов продолжается, а в это время страдает производство, работу которого блокировали сегодня неивестные, и, конечно, сотрудники предприятия. Очевидно, что работникам завода такие «встряски» на пользу не идут.