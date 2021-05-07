Победитель представит регион на федеральном этапе конкурса.
УМВД по Владимирской области вместе с Общественным советом ведомства проводят региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».
«К участию приглашаются юные владимирцы и творческие коллективы. В своих работах необходимо воплотить образы полицейских», - подчеркнули в пресс-службе УМВД.
Победители конкурса будут награждены дипломами и призами.
К участию допускаются дети от 6 до 14 лет. Конкурсантам предлагается изготовить игрушку в виде сотрудника МВД. Размер - неограничен. В заявке необходимо указать ФИО, возраст, место проживания и телефон.
Работы будут оцениваться по соответствию заданной теме, художественному уровню, технике исполнения, эстетическому виду и безопасности изделия.
Победитель представит Владимирскую область на федеральном этапе конкурса.