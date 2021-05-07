Победитель представит регион на федеральном этапе конкурса.

УМВД по Владимирской области вместе с Общественным советом ведомства проводят региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».«К участию приглашаются юные владимирцы и творческие коллективы. В своих работах необходимо воплотить образы полицейских», - подчеркнули в пресс-службе УМВД.Победители конкурса будут награждены дипломами и призами.К участию допускаются дети от 6 до 14 лет. Конкурсантам предлагается изготовить игрушку в виде сотрудника МВД. Размер - неограничен. В заявке необходимо указать ФИО, возраст, место проживания и телефон.Работы будут оцениваться по соответствию заданной теме, художественному уровню, технике исполнения, эстетическому виду и безопасности изделия.Победитель представит Владимирскую область на федеральном этапе конкурса.