К участию в конкурсе приглашаются юные жители Владимирской области, персональные авторы и целые творческие коллективы, воплощающие в в своих работах образы сотрудников, несущих службу в разных подразделениях полиции.
УМВД России по Владимирской области совместно с Общественным советом при УМВД информируют о начале проведения регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».
Традиционно к участию в конкурсе приглашаются юные жители Владимирской области, персональные авторы и целые творческие коллективы, воплощающие в в своих работах образы сотрудников, несущих службу в разных подразделениях полиции.
Победитель регионального этапа конкурса в 2018 и 2019 году Маргарита Гришина (г. Киржач):
Победитель регионального этапа конкурса в 2020 году Анастасия Скрынова (г. Александров):
Авторы лучших работ этого года будут отмечены дипломами, а победители получат призы.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЕПА-2021"
Участниками конкурса могут стать как индивидуальные юные авторы, так и детские творческие коллективы в возрасте от 6 до 14 лет.
Конкурсанту предлагается изготовить игрушку в виде сотрудника органов внутренних дел из любого материала по желанию автора: текстиля, дерева, полимерной глины или другого.
К работе необходимо приложить заявку участника, написанную в свободной форме, со сведениями об авторе (имя, фамилия, возраст, место проживания (район, населенный пункт), контактный телефон).
Поступившие работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие заявленной теме, художественный уровень и техника исполнения, эстетический вид изделия, его безопасность. Размер игрушки неограничен.
Лучшая работа представит Владимирскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса.
Обращаем внимание, что в текущем году, учитывая складывающуюся эпидемиологическую обстановку, конкурс проводится в дистанционном режиме.
Фотографии работ, сопровождаемые данными об авторе (ФИО, возраст, место проживания (район, населенный пункт), контактный номер телефона для связи) принимаются до 18 мая 2021 года по электронному адресу: [email protected]
Контактный телефон: 8-4922-37-43-87.
Пресс-служба УМВД России по Владимирской области