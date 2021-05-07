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<a href="https://33live.ru/novosti/07-05-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-startoval-regionalnyj-etap-konkursa-policejskij-dyadya-stepa.html" target="_blank">Во Владимирской области стартовал региональный этап конкурса «Полицейский Дядя Степа»</a> - К участию в конкурсе приглашаются юные жители Владимирской области, персональные авторы и целые творческие коллективы, воплощающие в в своих работах образы сотрудников, несущих службу в разных подразделениях полиции.