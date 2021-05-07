Порядка 1287 гектар засеяно пшеницей, 390 занял ячмень, 758 - кормовые культуры.

В пяти районах Владимирской области началась посевная кампания 2021 года. На 7 мая в Меленковском, Гороховецком, Юрьев-Польском, Муромском и Суздальском районах засеяно 3678 гектаров яровых культур, среди которых 2693 – зерновых. Порядка 1287 гектар засеяно пшеницей, 390 занял ячмень, 758 - кормовые культуры.Холодная, затяжная весна лучше подготовить сельхозтехнику. Всего яровой сев планируется провести на площади 124 тысячи гектар, что сопоставимо с уровнем 2020 года.«Специалисты отдела семеноводства проверили почти 14813 тонн семян, заготовленных хозяйствами. На основании лабораторных исследований аграриям выданы протоколы испытаний, заключения, а также рекомендации по проведению полевых работ. Семена продолжают поступать на проверку», – рассказала руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.В «Россельхозцентре» добавили, что владимирские аграрии продолжают работу по внесению минеральных удобрений, а также готовятся к защите растений от вредителей, болезней и сорняков.