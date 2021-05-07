На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 мая 2021 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 мая 2021 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 случаев в г. Владимире, 6 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Вязниковском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 324 случая заболевания.7409 случаев в г. Владимире, 3934 сл. в Гусь-Хрустальном, 3553 сл. о. Муром, 2315 сл. в Ковровском, 2027 сл. в Александровском, 1889 сл. в Петушинском, 1425 сл. в Кольчугинском, 1363 сл. в Юрьев-Польском, 1261 сл. в Вязниковском, 1221 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 990 сл. в Киржачском, 896 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 704 сл. в Камешковском, 690 сл. в Селивановском, 498 сл. в Судогодском, 399 сл. в г. Радужном.Фото