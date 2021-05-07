Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 324 человек.

Во Владимирской области на 7 мая выявлено ещё 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 5 - в Ковровском, по 4 - в Гусь-Хрустальном и Камешковском районах. По 3 жителя оказались инфицированы ковидом в Киржачском, Кольчугинском, Александровском и Юрьев-Польском районах, по 2 - в Петушинском и Суздальском, по 1 - в Меленковском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 324 человек: 7409 - во Владимире, 3934 - Гусь-Хрустальном районе, 3553 - в Муроме, 2315 - Ковровском, 2027 - Александровском, 1889 - Петушинском, 1425 - Кольчугинском, 1363 - Юрьев-Польском, 1261 - Вязниковском, 1221 - Суздальском, 1013 - Собинском, 990 - Киржачском, 896 - Меленковском, 737 - Гороховецком, 704 - Камешковском, 690 - Селивановском, 498 - Судогодском районах, а также 399 - в ЗАТО Радужный.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.