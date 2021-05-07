5 мая 2021 года в Управлении Росреестра по Владимирской области состоялось селекторное совещание с начальниками отделов Управления и государственными регистраторами прав по вопросу ..

5 мая 2021 года в Управлении Росреестра по Владимирской области состоялось селекторное совещание с начальниками отделов Управления и государственными регистраторами прав по вопросу вступления в силу Федерального закона от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».Закон вступил в силу 30.04.2021, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу, и внес многочисленные изменения в ряд законодательных актов, в том числе в:- Земельный кодекс РФ;- Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и иные федеральные законы, регулирующие вопросы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и доугие;Документ, в целом, направлен на упрощение оформления сделок с недвижимостью, а также на повышение качества и доступности услуг, оказываемых Росреесстром.Как отметил руководитель Управления Росреестра по Владимирской области А.А. Сарыгин: «Восполнены «пробелы», возникшие в результате формирования судебной практики по вопросам учетно-регистрационной деятельности в связи с развитием гражданского оборота, и до настоящего времени не отраженные в нормах, регулирующих осуществление государственного кадастрового учета и государственную регистрацию прав».