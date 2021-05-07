Только апрель 2021 года по Владимирской области в отряд доброльцев-спасателей Лиза Алерт поступило 39 заявок на поиск 42 человек.
Только апрель 2021 года по Владимирской области в отряд доброльцев-спасателей "Лиза Алерт" поступило 39 заявок на поиск 42 человек.
Из них:
поиск в лесу - 9 человек,
поиск в городе - 33 человека.
В том числе на поиск детей до 18 лет - 9 заявок (12 человек).
Найдены - 33 человека, из них:
найдены, живы - 30 человек,
найдены, погибли - 3 человека.
Найдены силами отряда - 3 человека.
До сих пор остаются не найдены - 5 человек.
Заявок на поиск родных - 1. Родные найдены.
Неподтвержденные заявки - 4.
Всего же с 01 января по 30 апреля 2021 года по Владимирской области в отряд поступило 108 заявок на поиск 117 человек, из них:
поиск в лесу - 26 человек,
поиск в городе - 91 человек.
В том числе на поиск детей до 18 лет - 22 заявки (25 человек).
Найдены - 96 человек, из них:
найдены, живы - 84 человека,
найдены, погибли - 12 человек.
Найдены силами отряда - 18 человек.
До сих пор остаются не найдены - 8 человек.
С начала года все дети до 18 лет (25 человек) найдены, живы.
Заявки на поиск родных – 2. Родные найдены.
Неподтвержденные заявки - 13.
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