Только апрель 2021 года по Владимирской области в отряд доброльцев-спасателей Лиза Алерт поступило 39 заявок на поиск 42 человек.

Только апрель 2021 года по Владимирской области в отряд доброльцев-спасателей "Лиза Алерт" поступило 39 заявок на поиск 42 человек.Из них:поиск в лесу - 9 человек,поиск в городе - 33 человека.В том числе на поиск детей до 18 лет - 9 заявок (12 человек).Найдены - 33 человека, из них:найдены, живы - 30 человек,найдены, погибли - 3 человека.Найдены силами отряда - 3 человека.До сих пор остаются не найдены - 5 человек.Заявок на поиск родных - 1. Родные найдены.Неподтвержденные заявки - 4.Всего же с 01 января по 30 апреля 2021 года по Владимирской области в отряд поступило 108 заявок на поиск 117 человек, из них:поиск в лесу - 26 человек,поиск в городе - 91 человек.В том числе на поиск детей до 18 лет - 22 заявки (25 человек).Найдены - 96 человек, из них:найдены, живы - 84 человека,найдены, погибли - 12 человек.Найдены силами отряда - 18 человек.До сих пор остаются не найдены - 8 человек.С начала года все дети до 18 лет (25 человек) найдены, живы.Заявки на поиск родных – 2. Родные найдены.Неподтвержденные заявки - 13.Помните, помочь может каждый! - напоминают спасатели в своем паблике