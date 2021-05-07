Выручка мужчины составила 15 тысяч рублей.

В Собинке городской суд рассмотрит дело 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в отношении парня утверждено обвинительное заключение по статье 228.В ходе следствия выяснилось, что вечером 2 декабря на территории гаражного сектора в посёлке Ставрово подозреваемый продал клиенту 30 пакетов марихуаны весом более 115 граммов. Выручка наркоторговца составила 15 тысяч рублей.Интересно, что «траву» дилер купил у цыган через «закладку».Добавим, что за приобретение запрещённого вещества покупатель уже получил три года условно.Самого наркосбытчика осудит Собинский горсуд.