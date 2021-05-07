Несмотря на усилия врачей от ковида скончались двое мужчин - 80 и 66 лет.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 27 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга - 22 человека.Несмотря на усилия врачей от ковида скончались двое мужчин - 80 и 66 лет.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 13 костромичам. Шесть заболевших выявлено в Нейском районе. Четверо - в Буйском районе. Два жителя оказались инфицированы в Красном-на-Волге. По одному – в Волгореченске и Мантурово.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20789 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18574 пациента. В стационарах лежит 284 жителя, из них 181 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1590 заболевших.