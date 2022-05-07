Сегодня День радио . И это повод поздравить не только специалистов радиовещания , но и друг друга-...

Сегодня День радио . И это повод поздравить не только специалистов радиовещания , но и друг друга- ведь мы все слушаем радио. В том числе и радио России. Радийщики команды ГТРК Владимир - люди очень позитивные и креативные! На все руки - это так. Знакомим вас сегодня со звукорежиссером Юрием Пискарёвым, владеющим редкой профессией.Как бы ни старалась наша коллега Настя, рояль отказывается выдавать нужные ей ноты. Инструмент расстроен во всех смыслах.Но "Вестям" повезло. Среди наших коллег - носитель редкой профессии. То, что Юра хороший звукорежиссер, мы знали и так. Оказалось, он еще и профессиональный настройщик пианино.- Насть, вот сейчас ты играешь мелодию. Какая нота тебе больше всего не нравится? Какую мы сейчас исправим?- Ну вот, например, здесь октава "ми" звучит неровно. Можно очень хорошо это услышать.- Давай сейчас покажем процесс настройки.//Весь рояль, мы конечно, в рамках нашей программы настраивать не будем, но исправим эту криминальную проблему и покажем, как это делается.))Рояль- инструмент клавишный или струнный? Кажется, ответ очевиден. Но почти у каждой клавиши по три струны. Сейчас колкИ, которые их держат, от влажности и времени ослабли. Струны звучат ниже. Для настройки понадобятся ключ и глушитель.Нужно научиться слышать биения, говорит Юра, иметь базовые представления о формировании звука и много тренироваться."Мы начинаем последовательно сначала одну струну, потом две струны вместе настраивать и потом уже отпускаем и настраиваем третью струну в унисон с нотой"Вначале помогает камертон, а затем настройщик выправляет звучание рояля на слух.Настройка одного инструмента - минимум два часа непрерывной работы. Занятие это нудное, признается Юра."Очень нудное и требует очень много терпения. Действует на нервы не только себе, но и окружающим очень сильно, но зато результат. Все началось с того, что я, учась в музыкальном училище, задумался о вопросе немножечко подрабатывать денежки. У меня был наставник. Он меня обучил, и я этим занимаюсь"Юрий Пискарев готов и сам сейчас стать наставником. Так что вы знаете, к кому обращаться. А пока отправляем Юру за свое рабочее место. Сейчас он незаменимый радийщик и звукорежиссер. Профессионально пишет музыкантам аранжировки."Сейчас в наш век цифровых технологий каждый может попробовать свои музыкальные способности и звукорежиссерские способности. Достаточно подобрать для себя какую-то удобную рабочую станцию, секвенсор, накачать какой-то минимальный набор инструментов цифровых и уже с этим работать"Музыкального настроения вам желают Любовь Клюквина, Александр Голубев"Вести-Владимир"