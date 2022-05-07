Роспотребнадзор Владимирской области сообщает о 36 новых случаях заболевания коронавирусной...

Роспотребнадзор Владимирской области сообщает о 36 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки больше всего заболевших выявлено во Владимире – 10 лабораторно подтвержденных случаев ковида.Всего по состоянию на 7 мая 2022 года во Владимирской области зарегистрировано 150816 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Город Владимир – 41061 (+10); Гусь-Хрустальный район – 12543 (+5);о. Муром и Муромский район – 16611 (+3);Ковровский район и город Ковров – 17746 (+3);Александровский район – 9680 (+2);Петушинский район – 5548;Юрьев-Польский район – 6416;Вязниковский район – 5398 (+2);Кольчугинский район – 7289;Суздальский район – 5143 (+3);Собинский район – 3295 (+1);Меленковский район – 3905 (+2);Киржачский район – 5026 (+2);Гороховецкий район – 2867 (+1);Камешковский район – 3208 (+1);Селивановский район – 2108;Судогодский район – 1579; город Радужный – 1393 (+1).Фото: pixabay