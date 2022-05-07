По данным на начало мая, в столице региона живут 36 участников и 14 инвалидов Великой Отечественной войны, 13 ветеранов, служивших в военные годы, 60 узников фашистских концлагерей, 31 житель блокадного Ленинграда.

Герой забытой войныПо данным на начало мая, в столице региона живут 36 участников и 14 инвалидов Великой Отечественной войны, 13 ветеранов, служивших в военные годы, 60 узников фашистских концлагерей, 31 житель блокадного Ленинграда. Представители поколения Победителей сейчас находятся в очень преклонном возрасте, далеко не все фронтовики могут покинуть собственный дом. Поэтому для них устроили персональные концерты.- Агитбригады, сформированные из артистов муниципальных учреждений культуры и художественных коллективов, исполнили песни о войне и мелодии военных лет во дворах домов, где живут ветераны, - рассказали в мэрии.Одним из первых поздравления принял боевой лётчик Андрей Михайлович Артамонов. Все 6 братьев Артамоновых с честью выполнили свой воинский долг перед Отчизной. Пятеро старших братьев Андрея Михайловича сражались с иноземными захватчиками на фронтах Великой Отечественной. Трое положили свои жизни на алтарь Победы.Сам Андрей Михайлович выполнял геополитические задачи нашей Родины на дальних подступах, сражался в грандиозных битвах, которые часто незаслуженно обделяют вниманием на уроках истории - будучи лётчиком-истребителем Артамонов сражался с американцами в небе над Кореей! Артисты исполнили для ветерана душевную концертную программу, подарили ему и его супруге подарки.Не забыть никогдаНе оставили без внимания и «детей войны» - их в нашей области более 6,4 тысяч. Например, соцработники побывали у жительницы Юрьев-Польского Галины Товаровой. Женщина в полной мере испытала на себе все тяготы военного детства.Галина Сергеевна родилась в 1938 году в Псковской области в семье учителей. Когда началась война, её родную деревню Заборечье оккупировали немцы. Галина через всю жизнь пронесла воспоминания о первобытном страхе, пронизывающем холоде, изнуряющем голоде и многочисленных скитаниях – в войну она выжила чудом.- Помню, чтобы как-то согреться, мама велела нам спать всем вместе, крепко прижавшись друг к другу. Спали всегда одетыми и по определённому сигналу должны были быть готовыми бежать прятаться от немцев, - рассказывает Галина Сергеевна.После войны вместе с семьёй она перебралась в нашу область. Славный трудовой путь Галины Сергеевны неразрывно связан с отделочным производством фабрики «Авангард». За многолетний добросовестный труд ей присвоили звания «Ветеран труда» и «Заслуженный Авангардовец».Слёзы радостиА у жительницы одного из домов по Суздальскому проспекту Лидии Беловой в канун Дня Победы исполнилась давняя мечта – она получила тираж книги собственной поэзии «Воспоминания живут в стихах».- На 94-м году жизни произошла настоящая сказка, - со слезами на глазах признаётся Лидия Степановна.У Лидии Беловой, как и всего предвоенного поколения, нелегкая судьба. Она родилась в марте 1929 года во Владимирском округе Ивановской Промышленной области. В 11 лет осталась без мамы. В 1941-м отца призвали на фронт. На Лиду легли заботы о младших братьях и сёстрах. Детство отняла война, её долгий трудовой путь начался рано. Лидия Степановна вспоминает, что ей приходилось и коров доить, и лошадь запрягать, и дрова возить, и помогать строить Владимирский тракторный завод. Признается, что было тяжело, но верили в Победу.После Великой Отечественной Лидия Степановна 35 лет отдала железной дороге. В 1974 году была награждена орденом Трудового Красного Знамени.Что касается стихов, то писать их ветеран труда начала относительно недавно – 7 лет назад. По словам Лидии Степановны, повлияла поездка в Москву и знакомство с народным артистом России, певцом Сергеем Захаровым. Тематика стихотворений – о войне, о Родине, о любимом городе.- Мы хотели, чтобы у уважаемой Лидии Степановны День Победы в этом году был особенным. Поэтому решили сделать подарок и издать ей в книгу, - говорит депутат Совета народных депутатов города Владимира Галина Локостова.КстатиЦикл мероприятий, посвящённых Дню Победы, увенчал традиционный праздник на улице Победителей.«Улица Победителей» - так называлась книга известного владимирского краеведа Юрия Никитина о воинах Великой Отечественной войны, которые, вернувшись с фронта, в начале 50-х годов и построили дома на улице Совхозной. В 2010 году здесь воздвигли чтимый жителями обелиск в честь героев Великой Отечественной. Праздник на улице Победителей стал одним из самых любимых в нашем городе.Накануне 9 Мая, жители «улицы Победителей» вновь собрались вместе, чтобы почтить память отцов и дедов, защищавших нашу Родину. Местные жители пришли на праздник с цветами и георгиевскими ленточками, держали в руках портреты своих родных героев-фронтовиков.- Владимирскую улицу Совхозную, как улицу Победителей, знает вся страна. Она, её строители, их дети и внуки стали символом стойкости и мужества нашего народа-победителя, созидания и торжества жизни, - сказал Глава города Владимира Андрей Шохин.Для участников праздника с песнями военных лет выступили артисты муниципального коллектива «Вишенка», дуэт «ИванОльга». Затем по традиции прошла торжественная церемония вступления юных владимирцев в ряды детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».