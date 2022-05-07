Станция Рижская Калужско-Рижской линии метро открывается после реконструкции. Крайне сложная и кропотливая реконструкция заняла более полутора лет.

Станция "Рижская" Калужско-Рижской линии метро открывается после реконструкции. Крайне сложная и кропотливая реконструкция заняла более полутора лет.Станция метро "Рижская" Калужско-Рижской линии открылась в российской столице после сложной реконструкции. Она была построена больше 60 лет назад, а первыхпассажиров приняла 1 мая 1958 года."Рижская" является станцией глубокого заложения. На нейотсутствуют пересадки на другие линии и есть только один выход, оборудованный эскалаторами. Срок службы эскалаторов составляет в среднем 50-60 лет, после этого они подлежат замене.В августе 2020 года "Рижская" была закрыта для пассажиров, поезда проезжали ее безостановки. Работы по замене эскалаторов длились околополутора лет. Сложность состояла в том, что пришлось практически заново выполнить гидроизоляцию наклонногохода. При этом количество эскалаторных лент на станции стало больше:четыре вместо прежних трех.Благодаря этому пассажирам станет гораздо удобнее подниматься испускаться на станцию. Стоит отметить, что новые эскалаторы на "Рижской" – отечественногопроизводства.Чтобы избежать очередей на вход ивыход в вестибюле станции поставили больше турникетов. Если их переключать в реверсивный режим, пропускная способность увеличится в два раза.Внешний вид "Рижской" также преобразился. Пассажиров больше не увидят проводы и трубы — эти элементы убрали внутрь стен, и теперь станция выглядит гораздо аккуратнее. Кроме того, были заменены вентиляционные короба станции. Воздухообмен увеличился на 10%.Был обновлен и уникальный интерьер самой станции. Янтарный облик "Рижской" в 50-х годахразработали латвийские специалисты. На "Рижской" гладкие керамические плитыритмично чередуются с рельефными израз­цами, а на бордовых вставках изображенывиды Латвии.За полтора года реконструкции все износившиеся элементы бережно реконструировали, а утраченные восстановили. Такжеспециалистам удалось восстановить лепной декор карниза и мраморную облицовку настенах. Для балюстрады новых эскалаторов мастера воссоздали декоративныерешетки громкоговорящего оповещения.На станции полностью заменили напольный гранит. Если раньше он был уложен хаотично, то теперь выложены ровные ряды из камня. Гранит добыли на месторождениях Ленинградской области иБашкортостана.Такая кропотливая реконструкция позволит не проводить ремонт еще минимум 30 лет. Совсемскоро "Рижская" станет пересадочной на одноименную станцию БКЛ.Кроме того, наплощади Рижского вокзала будет сформирован крупный транспортно-пересадочныйузел, в котором будет две станции метро, три линии МЦД (Д2, Д3, Д4), вокзал. Возможно,со временем появится высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург.