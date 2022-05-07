В рамках 6-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ в группе 2А...

В рамках 6-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ в группе 2А «Муром» провел на своем поле матч с ФК «Динамо-СПб» из Санкт-Петербурга. Счет составил 3:2 в пользу муромской команды. В этой игре было забито в общей сложности пять голов, в том числе три с пенальти.Главный тренер ФК «Муром» Евгений Перевертайло по итогам мачта отметил: "Большую часть игровых эпизодов мы реализовали - то, что хотели. Сложно было при стандартных положениях. Мы тоже это знали и понимали до матча. Была такая игра, где много силовой борьбы, много единоборств, надо было вытерпеть, не сорваться, не поддаться на провокации. Соперник играет очень жестко. Действиями наших игроков я очень доволен".До окончания сезона «Мурому» осталось провести еще шесть матчей. И большую часть из них – в гостях.Фото: ФК "Муром"