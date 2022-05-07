Проверкой, проведенной по жалобе жительницы г. Суздаля, установлено, что она является инвалидом 3...

Проверкой, проведенной по жалобе жительницы г. Суздаля, установлено, что она является инвалидом 3 группы, состоит на диспансерном учете в поликлинике ГБУЗ ВО «Суздальская РБ» с онкологическим заболеванием - сообщает прокуратура Владимирской области.Согласно протоколу заседания онкоконсилиума ей назначено лечение лекарственным средством Навельбин.Врачом ГБУЗ ВО «Суздальская РБ» пациентке выписан рецепт на данный лекарственный препарат. Однако жизненно-необходимым лекарством женщина не была обеспечена по причине того, что, в нарушение требований законодательства, ГБУЗ ВО «Суздальская РБ» в департамент здравоохранения потребность для ее обеспечения в указанном лекарственном препарате на 2022 год не направила.По указанному факту межрайонным прокурором главному врачу ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» внесено представление, по результатам рассмотрения которого пациентка обеспечена лекарственным средством до конца года, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: freepik