Бизнесмен Игорь Антонов рассказал, как проще всего достигнуть материальной цели.

Бизнесмен Игорь Антонов рассказал, как проще всего достигнуть материальной цели.В последнее время люди все чаще задаются вопросом, как заработать денег. По словам специалиста, нужно ставить перед собой конкретные цели и задачи, но при этом никогда не переставать мечтать.Игорь Антонов поделился с читателями "Дни.ру" лайфхаком, который поможет быстрее достичь материальных благ. "Чтобы цель вела к реально достижимым высотам, она должна быть понятной и реализуемой. Молодой предприниматель должен прописать пошаговый план действий – задач, – чтобы понимать, что это цель, а не мечта", – говорит бизнесмен.Каждая задача должна приближать на шаг к цели. Например, у вас есть желание заработать миллион рублей и поехать через три месяца на отдых, значит, для этого нужно просчитать план действий. "Вы должны "оцифровать" свою цель. Что такое миллион рублей? Это столько-то клиентов или столько-то продаж, поэтому вам нужно понять, сколько вам необходимо совершить действий, чтобы привлечь нужное количество клиентов или совершить необходимое количество продаж", – поделился Игорь Антонов.Работа над преодолением каждого шага для достижения цели должна вестись ежедневно. "Вы прописываете пошаговый конкретный план действий, это не мечта, это план. Но цель должна быть понятна и доступна", – подчеркнул предприниматель. Он добавил, что не стоит загадывать невозможного. Например, если вы только начинаете свой бизнес и ставите задачу через месяц заработать миллион долларов, то это уже не цель, а мечта.Правда, как отметил Игорь Антонов, мечтать всегда нужно и важно. Причем в грезах себя сдерживать не стоит, ведь это помогает двигаться вперед."Чем круче вы мечтаете и двигаетесь в этом направлении, то даже если вы не достигнете того, о чем мечтаете, вы все равно окажетесь на высоте. Условно, если вы мечтаете стать лучшим в мире, возможно, вместо этого станете лучшим в России или лучшим в городе", – дал напутствие успешный бизнесмен.