9 мая в Москве пройдет множество массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Для контроля обстановки в городе созданы оперативный штаб и рабочая группа.

9 мая в Москве пройдет множество массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Для контроля обстановки в городе созданы оперативный штаб и рабочая группа.Для обеспечения общественного порядка в российской столице при проведении мероприятий организован наряд численностью более 20 тысяч человек. В это число входят сотрудники полиции, представители Росгвардии, а также народные дружинники.Сообщается, что в центре города сформируют единое пространство. На нем введут особый режим доступа. Пространство будет находиться в границах Ленинградского проспекта, 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой улиц, улицы Охотный Ряд, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции, Красной площади. К местам проведения праздничных мероприятий можно будет пройти через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром. На них будут работать сотрудники полиции и Росгвардии.КПП оборудуют 280 арочными металлодетекторами. Кроме того, у сотрудников, проводящих досмотр, будут ручные металлодетекторы.У станций метро "Маяковская", "Белорусская" и "Динамо" будут расположены основные входные группы для желающих принять участие в шествии Бессмертного полка. Людей в состоянии алкогольного опьянения или тех, кто имеет при себе запрещенные предметы, в зону безопасности допускать не будут.Помимо прочего запрещается пронос любых жидкостей и пиротехнических изделий. Все вышеперечисленные предметы будут изымать в ходе досмотра.Кроме того, будут приняты существенные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Припаркованные В местах проведения праздничных мероприятий машины переместят эвакуаторы.Гостей и жителей столицы призвали проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами. Также не рекомендуется использовать личный транспорт для поездок в центральную часть города.