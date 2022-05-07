В городе Струнино Владимирской области ночью сгорел частный дом. Сообщение о пожаре поступило в...

В городе Струнино Владимирской области ночью сгорел частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 23:56.Как уточнили в пресс-службе МЧС, сигнал о возгорании служба спасения получила поздно. На момент прибытия бригады из восьми человек на месте наблюдалось горение дома по всей площади, также обрушилась кровля. Погибших и пострадавших нет. Огонь удалось потушить на площади 48 “квадратов”, при этом задействовали 2 единицы техники.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области