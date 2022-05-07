8 мая во Владимирской области состоялось торжественное открытие музея «Оружейной славы Коврова». На...

8 мая во Владимирской области состоялось торжественное открытие музея «Оружейной славы Коврова». На мероприятие приехал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и выступил с напутственным словом.«Тот вклад, который сделали дегтяревцы в Победу невозможно переоценить! Слава оружейников бессмертна. В этом историческом здании в очередной раз мы сможем посмотреть всю историю. 80 лет назад наши деды, прадеды и отцы взяли оружие, чтобы защитить нас, еще нерожденных. Пришло и наше время встать на защищу наших ветеранов и нашей исторической памяти!» - врио губернатора Владимирской области, Александр Авдеев.В музее собрано около 1000 экспонатов и 8 мультимедийных комплексов. Посетители имеют возможность познакомиться с историей ковровского оружейного дела от начала и до сегодняшнего дня.Фото: администрация города Коврова