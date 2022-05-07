В Коврове в преддверии Дня Победы прошла акция «Шары Победы» - сообщает пресс-служба администрации...

В Коврове в преддверии Дня Победы прошла акция «Шары Победы» - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Она проводится ежегодно, и этот год не стал исключением. На площади Воинской Славы собралось более 200 человек: волонтеры, школьники, студенты, молодогвардейцы. Ребята выстроились в цифры 77, именно столько прошло со дня окончания Великой Отечественной войны.По окончании акции в небо были запущены воздушные шары, как символ того, что #НиктоНеЗабыт, #НичтоНеЗабыто.Фото: администрация Владимирской области