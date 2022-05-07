Сотрудников вызвал фельдшер скорой медпомощи.

В Вязниках Владимирской области сотрудники полиции спасли троих человек от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.Звонок в дежурную часть поступил от фельдшера скорой медпомощи. Медработники прибыли на адрес по вызову, но дверь никто не открывал. На место сразу выехали лейтенант полиции Максим Пичугин и младший лейтенант Наталья Гаврикова.Правоохранители выбили деревянную дверь придомовой пристройки, что находилась сзади дома, и попали внутрь. Там они обнаружили находившегося без сознания хозяина семьи, его супругу и их взрослую дочь. Оперативники тут же вытащили их из дома, троих человек госпитализировали.Оправившись от отравления, местные жители направили благодарственное письмо. На сегодняшний день решается вопрос о поощрении Максима Пичугина и Натальи Гавриковой.