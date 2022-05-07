Авоська из советских времен получила шанс на возрождение. И поспособствовали этому современные ЭКО-...

Авоська из советских времен получила шанс на возрождение. И поспособствовали этому современные ЭКО- тренды. Сегодня авоськи вдохновляют и модных дизайнеров. Не прошла мимо и Юлия Шувалова.Ксения Филиппова отказалась от пластика 2 года назад. В магазин она ходит с авоськами, причем вяжет их сама. На создание одной уходит примерно неделя и прослужит такая сетчатая сумка несколько лет,- говорит рукодельница. Так же авоська "верой и правдой" служила в советское время. ЕЕ грузоподъемность до 70 килограммов. Это высокий показатель даже по нынешним меркам.-Такой сумке сложно было найти достойную альтернативу. Конечно, всё зависело от материала, из которого делали авоську.-В СССР её вязали из капроновых нитей. Это делало тару компактной и невесомой.Владимирская мастерица использует иной материал, не менее практичный."Вяжу я несколькими материалами, в основном это полиэфирный шнур 3 мл в диаметре. Также это рафия. Она бывает разная. Бумажная или из пальмового листа" - рукодельница, Ксения Филиппова.Привычный вариант одного из символов советского прошлого- 14 рядов по 24 ячейки в каждом.-Стоила такая тара не больше трех рублей. И прозрачность сумки никого не смущала- потому что все покупали примерно одно и то же- ассортимент товаров был небольшой.-Дайте один боевой.-Зачем?-На всякий пожарный.-Не надо.-Ясно.-Семен Семеныч, ну что вы?-ААА!!!Сетчатую сумку использовали и для хранения продуктов. Например, в холодное время года мясо , пельмени вместо морозильной камеры подвешивали в авоське за окно. Вещица была удобна и для складирования чеснока, репчатого лука. Авоська выручала и в стирке, помогая сберечь вещи небольшого размера. Особое применение авоське нашло младшее поколение. Дети делали из них кольца для игры в баскетбол. Мужчины использовали сетчатую сумку для ловли раков. Конечно, были и проблемы с авоськой- например, мелкие товары попросту из нее выпадали. И поэтому Ксения решила усовершенствовать дизайн. Дно сумки сделала более прочным. Придумала и новые узоры.-Если необходимы ячейки крупные вот такого плана, то здесь будут столбики с накидом, которые образуют окошко. Если я хочу, чтобы стенка была полностью без отверстий, вот такая сплошная, я вяжу столбиками без накида.Авоськи начали уходить из быта советских людей в конце 1970-х годов. Тогда им на смену пришли полиэтиленовые пакеты. Они стали новым модным аксессуаром. По старой привычке люди их стирали, сушили и использовали вновь. Выбрасывали лишь те, которые уже совсем приходили в негодность.Тогда люди ещё не могли представить, что политэтилен станет экологической угрозой. Этот материал практически не разлагается, загрязняя почву, грунтовые воды и мировой океан. Если это не остановить, то по прогнозам британского фонда Эллен Макартур, к 2050 году пластикового мусора в океанах станет больше чем рыбы. ((снять титр))Поэтому в надежде защитить планету, все больше людей вновь отдают предпочтение тканевым шоперам и авоськам."И у мамы, и у папы есть сумки определенного цвета. У папы зеленая, у мамы оранжевая. Вот. Пользуются авоськами постоянно" - рукодельница, Ксения Филиппова.Так, эпизод из сериала "Гостья из будущего", где Костя Герасимов отправляется путешествовать во времени с авоськой в руке, оказался пророческим.Авоськи снова в тренде. Причем с ними теперь не только в магазин, но и на подиум высокой моды.-В нашей редакции тоже есть легендарная авоська. Сохранилась с советский времен. Правда, по назначению мы её не используем. Это уже музейный экспонат. Её бережно хранит наш директор Андрей Николаевич Филинов.Юлия Шувалова, Егор Герасимов"Вести Владимир"