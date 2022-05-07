Успешное импортозамещение во владимирском сыроделии. Гостецкие фермеры осваивают новые сорта. Их...

Успешное импортозамещение во владимирском сыроделии. Гостецкие фермеры осваивают новые сорта. Их попробовала Юлия Шувалова.-Это молодой сыр, а это уже 8 месяцевДмитрий Козлова сыр не покупает. Варит сам, 10 сортов. Один из них - владимирский трюффель. От импортного не отличить, говорит фермер. Основам сыроварения он учился у итальянского коллеги Симона Манфредини. Чтобы приготовить вкусный сыр, Дмитрий просыпается в 6 утра и... кормит телят.Затем доит коров. В день они дают примерно 150 литров молока. Чтобы оно было сыропригодное, у коров - особый рацион."Нельзя коров кормить силосами, сеножами. Бродильными веществами, которые попадают в молоко и тем самым ухудшают качество сыра. Коровы должны кушать исключительно сено заливных лугов и концентраты: зерносмесь, комбикорма" - сыровар, Дмитрий Козлов.Парное молоко, прямо из-под коровы, не подойдет. Оно должно созреть, это минимум сутки. Из ста литров получается примерно 12 килограммов сыра. Сейчас Дмитрий варит каччоту с пажитником: сливочный сыр с нотками ореха."Получили молоко, мы его пастеризовали. Внесли сюда коагулянты закваски, именно способствующие аромату сыра" - сыровар, Дмитрий Козлов.Сначала Дмитрий варит его при температуре 40 градусов. Когда сыворотка отделится, фермер вымешивает сырное зерно до нужной консистенции. Готовность определяет на глаз, но он - сыровар опытный."Зерно надо чувствовать рукой. Грубо говоря, должна быть упругость, оболочка зерна" - сыровар, Дмитрий Козлов.К примеру, для жестких сортов зерно должно быть лишено влаги. Дмитрий даже сравнивает такую консистенцию с пенопластом.Получившиеся зерно сыровар распределяет по формам. Буквально пару минут и переворачивает. Сыр час томится в тепле. Затем - в специальном солевом растворе. Как правило, рецептура индивидуальная - передается из поколения в поколение."Чем насыщеннее раствор, тем вкуснее сыр, тоже секрет вот в этом. Если просто разбавил вот так водичку соли у тебя сыр не получится" - сыровар, Дмитрий Козлов.Идеальную корочку сыр приобретает в холодильнике. Там он хранится как минимум месяц. А дозревает уже в подвале . При влажности 85%. Как говорит Дмитрий: "Сыр, как вино, чем старше, тем вкуснее".Юлия Шувалова, Семен Карпов"Вести Владимир"