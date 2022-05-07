События и люди большой страны. Геннадия Попова- фотокорреспондента ТАСС- по праву называют мастером...

События и люди большой страны. Геннадия Попова- фотокорреспондента ТАСС- по праву называют мастером репортажной журналистики. А вот какие герои были интересны ему самому- об этом Геннадий Попов рассказал моей коллеге Марии Платанюк.-Что такое фотография? Вы можете объяснить?-В переводе с греческого- "светопись". Если нет света, то... Сама природа это создаёт.О Геннадии Попове говорят: для него нет недосягаемых жанров. Он же в свои 80 остаётся верен главному правилу. "В одном кадре отразить СУТЬ, характер, время". В обычном он умеет видеть необычное. А потому камера- с мастером всегда.-Вот видите, здесь несколько планов. И отсюда город просматривается хорошо.Родной владимирская земля для Геннадия Попова стала после развала Советского Союза. До этого много лет Геннадий Григорьевич отработал в Казахстане. Ещё в 71-ом возглавил отдел фотохроники ТАСС. По факту Геннадий Григорьевич объездил весь Советский Союз. Снимал хронику строительства и "золотую стыковку" БАМа, покорителей космоса и героев целины, Московскую Олимпиаду-80, международный фестиваль молодёжи и студентов. Снимал на земле, под землей, и в воздухе. ТАССовская школа сделала Попова "универсалом". В лучшем смысле этого слова. Геннадий Григорьевич уверен: найти дело всей жизни - истинное счастье любого человека.-Человек, который приходит на землю, он до какого-то периода живёт, а потом начинает взрослеть и задавать себе вопрос: "А для чего я пришёл в этот мир? Зачем? Кому это нужно?В объективе- первые люди страны и региона. А его работы- летопись огромной страны. Века двадцатого. Славного и переломного. Юрий Гагарин. Тот, кто первый навсегда. Свадьба первой в истории женщины -космонавта Валентины Терешковой и покорителя звёзд Андриана Николаева. Легенда 60-ых - Евгений Евтушенко. Поэт- в черном. А фоном- "белые снеги". Возвращение писателя Александра Солженицына. В этой же галерее памяти- актёр Вячеслав Тихонов. Супруги- семикратный олимпийский чемпион Николай Андрианов и красавица-гимнастка Любовь Бурда. Журналист и сам не верит, но первой страстью стало кино, а не фотография. Геннадий Попов, уроженец красноярской ДудИнки- одного из самых северных городов планеты, родился в семье репрессированных. Его, школьника Гену Попова, звали перезаряжать кинопроектор. Справлялся не хуже киномеханика. Но Музой на долгие годы спустя время станет именно фотография.- Мне отец подарил сначала "Любитель". Ну "Любитель"- это 6 миллиметров. 2 объектива, а потом "Смена".В его личном альбоме- сотни знаменитостей. Вот уникальные кадры визита Эдварда Кеннеди в Казахстан в 1978-ом. Партьезды, испытания самолётов, грандиозные стройки... калейдоскоп столетия. А это одна из самых символичных работ Геннадия Григорьевича- Попова "Живи и помни". Ветеран Великой Отечественной войны с внуком. Мастер документальной фотожурналистики рассказывает: ему всегда были интересны обычные, скромные герои. Его ориентир в творческой фотографии- человек.- Только документально можно сделать. Это само автоматически. Совсем всё по-другому. Простой человек остаётся простым человеком. Так- так, я не делаю.Геннадий Попов снял сотни тысяч кадров. Они опубликованы на страницах ведущих газет, журналов, есть в музеях и галереях. И в каждой работе- тот самый нерв, пульс жизни. Её правда.Мария Платанюк, Андрей Синягин"Вести-Владимир".