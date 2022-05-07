Во Владимире обманутые дольщики, которые вложили деньги в строительство одного из домов в...

Во Владимире обманутые дольщики, которые вложили деньги в строительство одного из домов в микрорайоне Юрьевец , получат денежную компенсацию от правительства. Решение принял наблюдательный совет Фонда развития территорий.Как отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, помочь намерены ещё 716 дольщикам из 10 регионов России. На компенсации из бюджета выделят более 2,3 млрд рублей.Участники долевого строительства на улице Всесвятской, 17 должны были заехать в свои квартиры еще в 2018 году. В марте в отношении гендиректора компании-застройщика ООО «Импэкс» было возбуждено уголовное дело.В ближайшее время информацию о старте выплат по указанным объектам фонд опубликует на своём официальном сайте – фрт.рф.Фото: freepik