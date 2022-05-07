После завершения работ представители МЧС поздравили ветеранов с наступающим праздником.

Накануне Дня Победы МЧС и РОССОЮЗСПАС установили в домах владимирских ветеранов пожарные извещатели. Приборы появились в двух домах на улицах Дружбы и Зои Космодемьянской.Как уточнили в пресс-службе МЧС, сотрудники ведомств посетили труженицу тыла Зинаиду Лобанову. Она трудилась под Владимиром на торфозаготовках, а её муж принимал непосредственное участие в боях. В сентябре Зинаида Михайловна отметит 96 лет.«Извещатель смонтировали на кухне, где находится максимальное количество электроприборов, а также плита. При задымлении аппаратура издаст пронзительный звук, и вас будет нужно незамедлительно покинуть дом», - объяснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району Алексей Кутонов.Второй прибор обезопасит Антонину Белову, которая недавно отпраздновала 95-летний юбилей. Будучи 14-летней девочкой в годы войны она работала на лесозаготовках под Богослово.После завершения работ представители МЧС поздравили ветеранов с наступающим праздником.