С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150816 владимирцев.

Во Владимирской области на 7 мая выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском и Суздальском районах, по 2 - в Александровском, Меленковском, Вязниковском и Киржачском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинском, Камешковском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150816 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41061 заболевший во Владимире, 17746 - в Ковровском районе и 16611 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.