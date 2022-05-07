В Коврове направлено в суд уголовное дело по факту нарушения водителем правил дорожного движения,...

В Коврове направлено в суд уголовное дело по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжённого с оставлением места его совершения - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем, следовал по автодороге в городе Коврове. Не снизив скорость и не учтя дорожные и метеорогические условия (осадки и мокрый асфальт), мужчина выехал на пешеходный переход, совершив наезд на пешехода, переходившего проезжую часть.По просьбе пострадавшего обвиняемый посадил его к себе в автомобиль и повез по месту его жительства, оставив место дорожно-транспортного происшествия, участником которого являлся.В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде многочисленных переломов и травм, которые судебно-медицинским экспертом квалифицированы как тяжкий вред здоровью.Уголовное дело будет рассмотрено по существу Ковровским городским судом. Обвиняемому грозит наказание до 7 лет лишения свободы.Фото: pixabay