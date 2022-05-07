Во Владимирской области определились с местом проведения областного Дня поля - сообщает...

Во Владимирской области определились с местом проведения областного Дня поля - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Как рассказал директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Константин Демидов, мероприятие в этом году пройдёт предварительно 23 июня на поле недалеко от с.Рождествено Собинского района, на территории одного из лучших сельхпредприятий региона - ЗАО им.ЛенинаФото: Владимир Чучадеев