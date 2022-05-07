Очевидцы сообщили о ДТП на Студеной горе во Владимире. Легковой автомобиль марки «Хендай» рано...

Очевидцы сообщили о ДТП на Студеной горе во Владимире. Легковой автомобиль марки «Хендай» рано утром пролетел через тротуар буквально в считанных сантиметрах от колоны офисного здания.По словам владимирцев, за рулем находился молодой человек. Свидетели утверждают, что пострадавших в аварии нет, рядом никто не прогуливался. Машина снесла ограду. Причины происшествия установят правоохранители. Водитель на данный момент не обращался в медорганизации.Фото: freepik