В Детской художественной школе города Владимира состоялось открытие областной выставки и церемония...

В Детской художественной школе города Владимира состоялось открытие областной выставки и церемония награждения победителей областного конкурса детского изобразительного искусства «Натура и творчество» среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ Владимирской области - сообщают на странице детской школы искусств г.Камешково ВКонтакте.Конкурс был посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В этом году призерами конкурса стали : Казакова Мария (преп. Коршкова Н.В.) - награждена Дипломом Лауреата 3 степени; Хорошунова Мария (преп. Кириллова О.А.) и Лаврентьева София (преп. Коршкова Н.В.) – награждены Дипломами конкурса (4 место).Фото: детская школа искусств г.Камешково