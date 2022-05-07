В Суздале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении - сообщает...

В Суздале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что женщина, являясь начальником отделения почтовой связи Сокол и начальником отделения почтовой связи Добрынское, имея в силу занимаемой должности доступ к денежным средствам АО «Почта России», изъяла из касс ОПС Сокол и ОПС Добрыноское денежные средства, обратив их в свою пользу и распорядившись затем ими по своему усмотрению.В настоящее время обвиняемая частично возместила причинённый ущерб, в остальной части представителем АО «Почта России» к ней предъявлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Суздальским районным судом. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 10 000 рублей.Фото: pixabay